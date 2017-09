Un colloque pour la monétique à Alger

C'est demain lundi que s'ouvrira à Alger le 2e Colloque algéro-français sur la monétique et les systèmes de paiement électroniques. Une forte délégation française, composée de huit entreprises parmi lesquelles Evolis, Fime, HTS Experts, IDnomic, TAG PAY, Sofrecom et Supranetcom, participe à cet événement. Ces entreprises escomptent rencontrer des partenaires et présenter leur savoir-faire et leur expertise dans, entre autres, les outils de test et le conseil en moyens de paiement, le développement et l'intégration de solutions IT, le Corebanking system digital 100% mobile, l'identité numérique et la sécurisation des objets connectés, le conseil et la formation en sécurité des systèmes d'information et en monétique et les solutions de personnalisation de cartes plastiques en vue de l'identification des personnes et des biens.