1000 fellahs en cessation de paiement à Constantine

Plus de 1000 fellahs dans la wilaya de Constantine ont été incapables de rembourser leurs dettes contractées auprès de la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr) pour financer leur saison agricole précédente dans le cadre du crédit appelé «Rfigh». Parmi 1800 agriculteurs qui activent dans la production des céréales d'hiver, ce sont en effet 1 000 fellahs qui n'ont pas pu rembourser leurs dettes envers la banque «Badr» qui a financé la saison agricole précédente sur une enveloppe de 180 milliards de centimes. Le tiers de ces fellahs concernés par ce problème sont issus de la commune de Aïn Abid, tandis que des agriculteurs affirment que les deux communes de Ouled Rahmoun et Aïn Abid sont les plus touchées, essentiellement à cause de la faible pluviométrie enregistrée, d'où leur revendication de rééchelonner leurs dettes sur 3 à 5 ans, sans intérêts. Ces préoccupations ont été soumises aux responsables concernés à différents niveaux, et ce à la suite de l'assemblée générale organisée à l'Institut agricole d'El Baârouia fin juillet dernier. Les responsables locaux de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa) ont déjà mis au courant les autorités locales.