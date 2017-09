Des légendes du football mondial en Irak pour un match gala

Quelque 65 000 spectateurs ont assisté avant-hier soir à Bassora à un match de football entre d'anciens joueurs irakiens et d'anciennes gloires internationales, une rencontre qui servait de test pour l'Irak mis au ban par la FIFA en 2013 après des violences. Dans la grande ville du Sud, l'équipe des légendes, avec notamment l'Argentin Hernan Crespo, le Néerlandais Edgar Davids, les Brésiliens Zico et Rivaldo, le Portugais Deco et l'Italien Marco Materazzi, a battu (5-4) une sélection d'anciens internationaux irakiens. Dans les gradins bondés, sous une nuée de drapeaux irakiens, le public n'a cessé d'encourager l'équipe irakienne, qui a encaissé trois buts du seul Néerlandais Patrick Kluivert. Ce match «est une étape importante dans la campagne et les efforts irakiens pour convaincre les instances internationales du football de lever leur interdiction de jouer des rencontres officielles dans le pays», a affirmé le ministre des Sports Abdel Hussein Abtane.