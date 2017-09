L'ambassade d'Algérie à Tripoli va reprendre ses activités

L'ambassade d'Algérie en Libye va rouvrir ses portes très bientôt. Fermée en mai 2014, après des informations sur des menaces d'attentat à l'explosif, la représentation diplomatique de l'Algérie en Libye doit donc reprendre ses activités prochainement. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, l'a annoncé mardi dernier à l'Assemblée populaire nationale (APN) sans fixer une date précise. L'Algérie avait fermé son ambassade et son consulat général à Tripoli en raison des «menaces» visant ses diplomates. Quelques mois plus tard, l'ambassade avait été attaquée à l'explosif par un groupe terroriste affilié à Daesh. Le 17 janvier 2015, un attentat visant l'entrée de l'ambassade avait fait trois blessés, dont un policier. L'Algérie sera ainsi le premier pays maghrébin et arabe à dépêcher un représentant de son gouvernement en Libye. «En rouvrant les portes de son ambassade à Tripoli, Alger joint la parole à l'acte dans son engagement désintéressé pour une solution politique pacifique et durable en Libye», affirme le MAE.