Les "Rencontres Africa" reviennent en octobre

Après une première édition tenue à Paris en 2016, les «Rencontres Africa» le rendez-vous d'affaires des entreprises françaises et africaines, se tiendra du 2 au 6 octobre 2017, dans trois pays africains; Abidjan, Nairobi et Tunisie. Organisées par la société Afish-Conseil, les «Rencontre Africa 2017» ont pour objectif de rassembler en moyenne 1000 chefs d'entreprise africains et 300 chefs d'entreprise français. Au cours de cette seconde édition, plus de 30 conférences et ateliers seront organisés autour de sept thématiques sectorielles majeures dans le but de favoriser les échanges, multiplier les partenariats et évoquer les conditions de croissance accélérée et créatrice d'emplois.