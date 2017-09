Quand la farine s'envole et que l'eau se fait rare

Il n'y a pas que l'eau qui «empoisonne» le quotidien de la population annabie. L'Association des boulangers de la wilaya, par la voix de son président, a demandé à la direction du commerce la constitution d'une commission d'enquête sur «les agissements d'individus qui n'ont rien à voir avec la profession et qui utilisent des registres du commerce de boulangers décédés pour obtenir des quotas de farine revendus sur le marché informel avec une augmentation de 200 dinars par quintal». Accusation qui met en cause le service commercial des Moulins Seybouse en attendant les résultats de l'enquête en cours, susceptible de prendre en compte les griefs de la profession. Les boulangers en colère se sont donné un délai d'attente de deux mois avant d'appeler à une grève générale, surtout qu'une vingtaine d'entre eux ont dû effectuer le dépôt de bilan du fait de la rareté de l'eau et du surcoût de la farine.