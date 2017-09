"La Fabrique Cinéma": pour les cinéastes en herbe

«La Fabrique Cinéma» est un programme français qui a pour objectif d'aider la jeune création cinématographique des pays du Sud, dont l'Algérie, à percer sur la scène internationale. Créé par l'Institut français, en étroite collaboration avec le festival de Cannes, il y a 10 ans, les participants sélectionnés ont l'opportunité d'être introduits à l'industrie du cinéma international et de faire découvrir leurs travaux au monde, grâce au marché du film de Cannes. Suite à l'appel, 120 projets seront retenus et examinés par une commission composée de spécialistes en scénario, de sélectionneurs en festival, de membres d'institutions culturelles et/ou cinématographiques de plusieurs pays. Parmi les pays éligibles à ce programme se trouve l'Algérie. De ce fait, si vous êtes un jeune réalisateur-scénariste et producteur, que vous avez un projet à présenter, déposez votre candidature avant le 8 novembre 2017 pour une chance de recevoir un encadrement professionnel et peut-être de voir votre film sélectionné plus tard dans un festival.