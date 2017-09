Des Algériens lancent une pétition contre la guerre au Yémen

Le 25 mars 2015, l'Arabie saoudite lançait une guerre contre le peuple yéménite. Elle a réussi à constituer une coalition avec l'égypte, la Jordanie, le Soudan, le Maroc, Bahreïn et les Emirats arabes unis. Cette situation n'a pas laissé les Algériens indifférents. En Effet, une pétition a été lancée, il y a quelques jours pour dénoncer les crimes commis contre le Yémen, mais aussi pour mettre fin aux attaques injustifiées contre le peuple qui subit par la même les affres d'Al Qaïda. A l'origine de cette pétition lancée en Algérie, des jeunes qui ont réussi à obtenir plus de 160 000 signatures du monde entier, les USA, la Russie, la France, l'Italie, l'Argentine, le Canada, l'Allemagne, la Syrie, l'Irak et bien sûr l'Algérie pour ne citer que ces pays. Des personnalités importantes du monde politique à l'image de l'ex-président du Liban n'ont pas hésité à signer cette pétition, l'on citera aussi Yahia Abou Zakaria une grande figure de la presse ainsi que l'actrice syrienne Raghda.