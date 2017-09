Du changement en vue à la tête des Ouléma algériens

Il se préparerait un «mouvement de redressement» au sein de l'Association nationale des Ouléma algériens, croit-on savoir auprès de certaines sources proches de cette association. Ce serait les récentes sorties, par trop intégristes, du président de cette association sur des questions liées à l'Education nationale, notamment. La dernière en date concerne sa montée au créneau sur la question de la «basmala» dans les manuels scolaires. Le discours «effrontément» intégriste du président des Ouléma algériens, a, disent nos sources, agacé au sein de cette association, dont certains membres ne se reconnaissent plus dans les propos du président. Une AG extraordinaire serait en préparation pour déposer la direction actuelle et la remplacer par une autre plus proche des aspirations de la société et surtout plus constructive dans le discours et la méthode.