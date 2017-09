23 exportateurs algériens au Salon de Moscou

Vingt-trois entreprises algériennes de l'agroalimentaire prennent part au 26ème salon «World Food» de Moscou, ouvert lundi dernier en présence d'exportateurs de plus de 65 pays. Durant les quatre jours (du 11 au 14 septembre) de ce rendez-vous économique et commercial, les exportateurs algériens s'attelleront notamment à confirmer et à faire aboutir les démarches entreprises lors de la précédente édition avec les opérateurs russes. Après avoir assisté à l'ouverture officielle du salon, l'ambassadeur d'Algérie à Moscou, Smaïl Allaoua, a effectué une tournée au niveau du Pavillon algérien où il a longuement discuté avec les opérateurs algériens sur les grandes opportunités qu'offre le marché russe. Smaïl Allaoua leur a exprimé la volonté des services de l'ambassade d'Algérie à les accompagner dans leurs projets en leur prodiguant soutien et assistance.