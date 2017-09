8 missiles de la Seconde Guerre mondiale découverts à Tlemcen

Huit missiles de guerre ont été retrouvés hier, par les forces navales dans la région de Ghazaouet à Tlemcen. La découverte a été faite alors que les forces navales creusaient à proximité des plages de cette région. La date de la fabrication des missiles remonte, selon les premières consultations, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. En attendant de transférer «ces pièces archéologiques» au musée spécialisé dans la conservation des ruines, les premières consultations affirment aussi que ces missiles ont été fabriqués à base de cuivre. Pour rappel, de telles découvertes sont de plus en plus récurrentes ces dernières années dans les plages des wilayas de l'Ouest. La dernière en date remonte à il y a quelques mois dans la wilaya de Aïn Témouchent. En effet, deux missiles, un véhicule et une moto quatre roues à usage de guerre, ont été découverts également par les forces navales dans la plage dite Djebibès.