Assises de l'industrie automobile les 11 et 12 octobre

Les 11 et 12 octobre prochain se tiendront «les assises de l'industrie automobile algérienne». L'objectif est d'ouvrir les débats sur ce secteur. Opérateurs, experts, constructeurs et équipementiers interviendront afin de nous permettre de partager une vision commune de notre stratégie industrielle dans ce secteur. Autre évènement majeur «L'International business convention meetings for the automotive industry» qui se tiendra à Bursa en novembre prochain et dont l'Upiam est partenaire. Cette convention regroupe plus de 250 constructeurs et équipementiers de plus de 15 pays qui y participent pour nouer des affaires dans le cadre de RDV de B2B. L'Upiam représentera l'Algérie dans cette convention et interviendra à la plénière pour présenter notre marché. C'est une action concrète et une opportunité unique de communiquer sur l'Algérie auprès d'équipementiers mondiaux.