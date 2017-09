Des vêtements qui grandissent avec les enfants!

Ryan Mario Yasin, ingénieur dans l'aéronautique de formation, a inventé des vêtements qui grandissent avec les enfants. Le vêtement est plié d'une telle façon qu'il va aux enfants entre 4 et 36 mois. Partant du constat que les enfants grandissent énormément dans les premières années de leur vie et qu'il faut leur acheter de nouveaux vêtements régulièrement, Ryan Mario Yasin a inventé des vêtements d'un nouveau genre. Il a fondé la start-up «Petit Pli» à Londres en 2017. Il développe des vêtements qui sont pliés d'une telle façon qu'ils s'étirent et s'adaptent à la croissance de l'enfant. Un même vêtement peut donc être porté par un enfant entre quatre mois et trois ans puisque la tenue grandit avec lui.Ryan Mario Yasin utilise un matériau très léger, imperméable et adapté aux enfants. Si son invention n'est pas encore commercialisée, il a tout de même gagné le Prix de l'innovation James Dyson au Royaume-Uni.