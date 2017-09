Djemai devant le conseil de discipline du FLN

Le député de Tébessa, Mohamed Djemai, ne semble plus en odeur de sainteté au sein des instances dirigeantes du FLN. Des sources proches du vieux parti indiquent que Djemai sera traîné devant le conseil de discipline pour ses déclarations faites à certains médias nationaux et dans lesquelles il s'est attaqué violemment au secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès. C'est en tout cas la raison invoquée pour cette convocation. Samedi dernier, les militants et cadres du FLN de Tébessa ont organisé un rassemblement pour se démarquer de Djemai et exprimer leur soutien au SG du FLN.