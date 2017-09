De l'eau de source pour le complexe

Le forage de deux puits, devant produire un volume de 80 m3 d'eau par heure, a été lancé au complexe sidérurgique Sider El Hadjar, à Annaba, en vue d'approvisionner les unités de la chaîne de production de ce complexe. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence mis en branle au niveau du complexe visant à «rechercher d'autres ressources pour l'alimenter en eau et lui permettre de poursuivre de manière partielle ses activités de production interrompues suite à la pénurie d'eau dont souffre la wilaya de Annaba», a précisé le directeur de l'usine. Affirmant que la réception de l'eau est attendue «d'ici un mois», M. Maâtallah a souligné que des procédures parallèles ont permis de poser 500 mètres de canalisations au niveau du complexe pour l'exploitation des sources proches de celui-ci et l'alimentation des unités de la chaîne de production par alternance. Le recours aux eaux de sources situées à proximité du complexe et leur exploitation a permis de faire fonctionner les unités dédiées aux produits semi-finis pré usinés, à l'instar des unités de production des produits galvanisés et le rond à béton, et d'exploiter les réserves existantes. Des recours qui auraient pu se faire bien avant la crise, puisque les habitants de la commune d'El Hadjar reçoivent de l'eau un jour sur trois depuis des dizaines d'années!