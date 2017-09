Des prix prohibitifs à l'aéroport d'Alger

Tout le monde aura constaté les difficiles conditions qui ont prévalu cet été au niveau de l'aéroport international d'Alger où même les bancs destinés à atténuer la fatigue et l'impatience des voyageurs ont «disparu». On sait que les travaux d'extension avec la réalisation d'un second terminal, beaucoup plus spacieux et mieux doté en moyens matériels, sont menés d'arrache-pied et que la livraison est prévue en décembre 2018. D'ici là, les voyageurs devront s'armer de patience et anticiper les besoins, les prix pratiqués par les cafétérias étant plus que prohibitifs.