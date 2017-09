Naruto et la "monnaie du singe"

Après deux ans de bataille juridique inédite entre un photographe britannique et un macaque d'Indonésie, les droits du «selfie de singe» qui a tout «cassé» sur Internet reviennent à l'homme qui a promis d'en partager le fruit. En 2011, sur l'île de Sulawesi, en Indonésie, un macaque noir à crête s'était emparé de l'appareil photo de David Slater pour prendre l'un des selfies les plus célèbres dans l'histoire de l'autoportrait. Le visage du singe, avec un large sourire, de grandes dents et de grands yeux oranges, avait fait sensation quand le Slater -qui avait réussi à récupérer son appareil photo et les clichés pris par le macaque- l'a publié. Mais Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), un groupe de défense du droit des animaux très actif, a porté plainte, arguant que c'est bien Naruto qui «détient les droits sur l'image». Suite à un accord, Peta admet sur son blog: «Slater a accepté de donner 25% de tous les futurs revenus tirés de l'usage ou de la vente des selfies du singe à des organismes qui protègent l'habitat de Naruto et les autres macaques à crête d'Indonésie» qui «méritent de détenir légalement leur propriété intellectuelle et d'avoir des droits en tant que membres de la communauté légale»...