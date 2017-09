Tunisie: 1 565 000 touristes algériens entre janvier et août

La Tunisie affiche des recettes touristiques record avec 257 millions d'euros engrangés en août dernier, a annoncé vendredi le ministère tunisien du Tourisme et de l'Artisanat. Ces recettes dépassent même la performance réalisée durant l'année 2010, année de référence pour le tourisme tunisien, selon la même source. Sur les huit premiers mois de cette année, les recettes touristiques de la Tunisie ont atteint 728 millions d'euros, soit 22% de croissance par rapport à la même période de l'année 2016. Environ 4 684 000 touristes, dont 1 146 000 touristes européens et 1 565 000 touristes algériens ont visité les différents sites touristiques tunisiens, des chiffres révélés par la ministre tunisienne du Tourisme, Salma Elloumi Rekik. D'après la ministre, la reprise progressive du secteur (qui représente environ 7% du PIB) s'explique essentiellement par la récupération de certains marchés traditionnels dont le marché français avec une hausse de 44%. Se prononçant dans la presse sur des prémices de relance, la ministre tunisienne du Tourisme a évoqué le marché chinois qui est considéré comme l'une des cibles à conquérir avec d'énormes efforts, dont l'ouverture d' une ligne aérienne entre Tunis et Pékin.