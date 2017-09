La coiffure passe à 200 DA à Bouira

Les clients qui étaient, hier, chez les coiffeurs-hommes dans la wilaya de Bouira, auraient certainement été surpris en apprenant les augmentations opérées dans la tarification des coiffures. Faisant jusque-là 150 DA, la simple coiffure est passée hier à 200 DA. De même que pour les autres types de coiffures qui ont vu une augmentation de 50 DA. Interrogés sur les raisons de cet ajout, tous les coiffeurs se sont accordés à dire que c'est à cause des charges qui ont augmenté ces derniers mois. C'est le cas de la tarification de l'électricité et de la location, ainsi que des produits nécessaires à la coiffure: les lames et la crème à raser entre autres.