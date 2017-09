Le maire sortant de Mohammadia n'honore pas ses engagements

Le maire sortant de la commune de Mohammadia avait sollicité les habitants de cette commune pour qu'ils exposent leurs problèmes liés aux infrastructures manquantes et aussi à la gestion des cités en matière d'hygiène et de suivi des caves des immeubles et des espaces urbains. Cette sollicitation «louable» de la part du maire sortant s'est soldée et sanctionnée par une réunion officielle avec les représentants des cités de la commune où le président de l'Assemblée populaire communale (APC) avait promis aux concernés d'actionner des initiatives en faveur de la prise en charge immédiate des doléances des habitants quant au cadre de vie dans tous ses aspects. Mais depuis plus de 15 jours, le maire de Mohammadia n'a pas donné signe de vie, évitant de la sorte de s'impliquer dans des activités concrètes visant la réhabilitation des espaces urbains et la mise en oeuvre des projets qui ont trait aux besoins vitaux des citoyens de la commune. Certains habitants ont vite conclu que le maire sortant voulait faire de cette rencontre une sorte de précampagne électorale afin de se porter candidat pour la deuxième fois aux élections locales de novembre prochain. C'est dire que ce maire cherche à utiliser les habitants comme piédestal pour se hisser une deuxième fois à la tête de l'Assemblée populaire communale.