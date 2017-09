Networking Khaleeji à Alger

Un nouvel évènement networking est organisé sur Alger aujourd'hui à partir de 14 h. Réservé aux expatriés, professionnels et étudiants désirant travailler dans les pays du Golfe: Arabie saoudite, Oman, Koweït, EAU, Qatar et Bahrein. Stagiaire ou vrai professionnel, la région vous intrigue, vous intéresse? Vous désirez partir y travailler ou simplement y passer vos prochaines vacances? C'est l'occasion pour partager conseils, retour d'expériences et necdotes sur la région!