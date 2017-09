Promotion mondiale de l'huile d'olive: l'Algérie entre dans la danse

Le décret présidentiel daté du 8 août dernier et portant ratification de l'accord international de 2015 sur l'huile d'olive et les olives de table a été publié au Journal officiel numéro 51. L'Algérie ratifie, ainsi, l'Accord international signé à Genève le 9 octobre 2015, sur l'huile d'olive et les olives de table ayant succédé à l'accord international de 2005. L'accord venant d'être ratifié vise, entre autres, l'uniformisation des législations nationale et internationale relatives aux caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive, des huiles de grignons d'olive et des olives de table afin d'éviter toute entrave aux échanges. Il vise également à mener des activités en matière d'analyse physico-chimique et organoleptique pour améliorer la connaissance des caractéristiques de composition et de qualité des produits oléicoles, en vue du regroupement des normes internationales.