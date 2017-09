Un nouveau chargé des relations publiques à l'ambassade US

L'ambassade des Etats-Unis à Alger s'apprête à accueillir un nouveau chargé des relations publiques. Et c'est une grosse pointure qui arrive à ce poste stratégique. Ruben Harutunian, en l'occurrence, est un spécialiste de la communication, de l'économie et de la défense. Son expérience riche et diverse au service de la diplomatie américaine en est la meilleure preuve. Ça promet...Surtout que les équipes d'employés américains et algériens déjà en place lui ont balisé le terrain avec le travail titanesque accompli ces dernières années au niveau de la «com» de la chancellerie américaine...