LE COUP DE GUEULE DE ANTAR YAHIA

Le héros de Omdurman n'a pas fait dans la dentelle en commentant la débâcle des Verts dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Il a fustigé les acteurs du football national qui sombre dans une polémique stérile au lieu de préparer les prochaines échéances. «Dans les moments difficiles, il faut plus de solidarité. La CAN 2019, c'est demain. Il faut trouver des solutions rapides. La FAF doit avoir une stratégie, il faut arrêter de massacrer tout le monde», soutient l'ancien capitaine des Verts. «On doit être constructif et penser construire quelque chose pour gagner la CAN 2019. Quand ça ne va pas, on peut prendre quatre ou cinq cadres de l'équipe et régler la situation. Il faut se dire les choses en face pour se bouger et mettre les gens devant leurs responsabilités», a lancé Antar Yahia lors de son passage dans une émission Web de la Gazette du Fennec.