53% des Français ne veulent pas d'immigrés

Plus de la moitié des Français, (53%), pensent qu'il y a trop d'immigrés en France, plus que la moyenne des autres pays (48%), selon un sondage Ipsos publié hier qui dénote une perception négative de l'immigration. Réalisé dans 25 pays européens, du 24 juin au 8 juillet 2017, sur 17 903 individus constituant un échantillon représentatif de la population âgée de 16 à 64 ans, le sondage a révélé que 49% des Français jugent que l'immigration «force leur pays à adopter des changements qui leur déplaisent». Les trois quarts des personnes interrogées pensent que le nombre de migrants a augmenté dans leur pays sur les cinq dernières années. Ils sont 85% de Français à penser que l'immigration a augmenté ces cinq dernières années et seulement 14% ont estimé que l'immigration «a un impact positif sur leur pays, alors que 16% trouvent que c'est une bonne chose pour l'économie et 55% d'entre eux estiment que l'immigration met trop de pression sur les services publics».