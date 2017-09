Des officiers arabes apprennent à pêcher à Oran

Une session de formation dans le domaine des pêches modernes aura lieu du 10 au 15 novembre prochain au niveau de l'Institut des technologies de la pêche et de l'aquaculture (Itpa) d'Oran au profit d'officiers de pêche de plusieurs pays arabes, a-t-on appris du directeur de cet établissement. Des officiers de plusieurs pays arabes dont l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Egypte, le Sultanat d'Oman, la Mauritanie, le Soudan, la Tunisie et autres prendront part à cette session de formation, organisée par l'Organisation arabe pour le développement de l'agriculture (Oada), a indiqué, Houari Kouicem. Cette session de formation coïncidera avec la tenue du Salon international de la pêche et de l'aquaculture d'Oran qui sera organisé du 19 au 21 novembre prochain, au Centre des conventions d'Oran Mohamed Ben Ahmed, a-t-on encore ajouté.