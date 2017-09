Deux ambassadeurs chez Bedoui

Xavier Driencourt, l'ambassadeur de France en Algérie et Ferrara Pasquale l'ambassadeur d'Italie en Algérie, ont été reçus par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales Nour-Eddine Bedoui. Avec l'ambassadeur français, il a évoqué la coopération bilatérale et la possibilité de l'élargir encore davantage. «Après avoir salué la richesse des domaines de coopération entre l'Algérie et la France, les deux parties ont exprimé leur souhait de consolider les relations bilatérales entre les deux pays, en élargissant davantage leur partenariat qui s'inscrit dans une grande dynamique», annonce la même source dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Avec l'ambassadeur d'Italie, l'audience a permis d'«exprimer de nouveau leur volonté de hisser le niveau de cette coopération à la hauteur de la qualité des relations entre les deux pays dans divers domaines».