Récupération des déchets: un marché de 38 milliards de DA

La deuxième édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets «Revade», se tiendra du 09 au 12 octobre 2017 au Palais des expositions des Pins maritimes d'Alger.

La récupération et valorisation des déchets, est un marché évalué par les experts à quelque 38 milliards

de dollars.

Elle s'impose également comme une activité économique qui en plus de ce flux financier, est capable de créer près de 8 000 emplois directs et indirects. C'est la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) qui organise ce deuxième salon, en collaboration avec l'Agence nationale des déchets et la Safex.