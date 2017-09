100 000 transactions effectuées dans le cadre du e-paiement

Plus de 100 000 transactions ont été effectuées depuis le lancement officiel du paiement électronique en Algérie en octobre dernier, selon le président du Groupement des intérêts économiques de monétique (GIE monétique), Boualem Djebbar. Depuis le lancement du e-paiement en octobre 2016, «nous avons enregistré plus de 100 000 transactions faites par voie électronique, soit une moyenne de 10 000 transactions par mois», a-t-il déclaré en marge du deuxième colloque algéro-français sur la monétique et les systèmes de paiement électroniques. Le développement du paiement électronique s'est également traduit par le nombre croissant de cartes interbancaires (CIB) distribuées et dont la majorité des détenteurs a obtenu le mot de passe pour pouvoir effectuer des opérations de paiement via Internet, selon le même responsable. A cela s'ajoute l'installation de terminaux de paiement électronique (TPE) dont le nombre dépasse actuellement les 12 000, a-t-il précisé, ce chiffre devant augmenter dans les prochains mois au niveau des commerçants. Il a également relevé que la poste, qui est, selon lui, un autre acteur «majeur» de la monétique, était en train de convertir 5 millions de cartes en cartes CIB.