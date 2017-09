Des galeries souterraines pour éviter les inondations

Afin d'éviter le scénario des inondations de 2015 à la nouvelle ville Ali Mendjeli, deux projets importants sont actuellement en cours de réalisation dans cette nouvelle agglomération, qui compte une population importante de la wilaya de Constantine. D'ici la fin du 1er semestre 2018, des galeries souterraines et des collecteurs des eaux pluviales d'un large diamètre seront réceptionnés. Il s'agit de la première opération d'un vaste programme visant la protection de la nouvelle ville Ali Mendjeli contre les inondations, décidé dans le cadre d'un plan d'urgence au lendemain des crues qui ont affecté la wilaya en 2015, causant des dégâts humains et matériels considérables. Les travaux ont débuté en mars dernier et ils ont atteint les 70%. Au terme de cette première opération, une partie de l'évacuation principale des eaux fluviales sera dirigée vers deux bassins. La deuxième opération consiste en une galerie souterraine avec des diamètres entre 1500 mm et 2000 mm sur un linéaire de 4 km. Elle permettra d'acheminer les eaux à partir de l'avenue de l'Indépendance de la nouvelle ville vers un bassin situé dans la commune de Aïn Smara.