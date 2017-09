La 5e AG de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle à Alger en 2020

La 4e assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle a donné son accord pour que la 5e assemblée générale prévue en 2020 se tienne en Algérie, selon un communiqué du Conseil constitutionnel. Tenue du 11 au 14 septembre à Vilnius (Lituanie), la 4e assemblée générale de la Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, qui regroupe 110 cours et conseils constitutionnels, a été consacrée au thème «L'Etat de droit et la justice constitutionnelle dans le monde moderne», a précisé la même source. Les participants ont abordé les différents concepts de l'Etat de droit, les nouveaux défis pour l'Etat de droit et le rôle de la justice constitutionnelle dans le renforcement de la primauté du droit, a ajouté le communiqué. Lors de cette rencontre, le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, a évoqué les efforts de l'Algérie en la matière, notamment à la lumière de la récente révision de la Constitution. L'Algérie est membre du bureau de cette organisation mondiale pour un mandat de six ans en sa qualité de pays hôte de la prochaine assemblée générale.