Le jardin d'essai d'El Hamma à la recherche de sa renommée

L'administration du jardin d'essai d'El Hamma (Alger) s'attelle, depuis début septembre, à lancer un projet de recensement de son patrimoine naturel pour sa réintroduction sur la liste des jardins internationaux de renommée mondiale, a-t-on appris auprès de l'administration du jardin. «Suite à une réunion début septembre du conseil scientifique, il a été décidé de relancer l'opération de recensement et de classification à l'intérieur du jardin pour valoriser ses acquis naturels, urbanistiques et historiques», a déclaré le directeur général du jardin d'Essai d'El Hamma, Boulahia Abdelkrim. En sa qualité d'ingénieur d'etat en agriculture et membre du conseil scientifique, il a affirmé que «le jardin d'El Hamma ne figure plus sur les listes de renommée mondiale», ajoutant qu' «il a été retiré de la liste après l'Indépendance, alors que le jardin était considéré comme l'un des plus beaux au monde». Les membres du nouveau conseil scientifique installé en début d'année ont convenu de la mise en place d'un plan de travail visant le lancement de l'opération de recensement du patrimoine du jardin, tout en respectant les standards internationaux définis par les universités et les organisations spécialisées en la matière.