Le pont ferroviaire d'OHL incendié à Chikh Daïf

Le feu a causé d'énormes dégâts à la structure du pont ferroviaire récemment réalisé par la société ibérique OHL sis à proximité du village de Chikh Daïf, dans la commune de Ramdane Djamel, plus précisément sur la route 3AB menant à Skikda. Les flammes ont eu le temps de prendre une ampleur considérable: au plus fort de l'incendie, elles dépassaient le tablier du pont qui surplombe de cinq ou six mètres les voies. L'importance des dégâts a été vite évaluée: des bouts de béton fondu, laminés par l'incendie, menacent de tomber sur les voies... Les responsables et ingénieurs d'OHL qui se sont rendus sur les lieux ont vite mesuré l'importance des dommages et les frais qu'ils vont engendrer. Ils ont immédiatement remarqué que le renforcement du pont, réalisé au moment du chantier de construction, avait été détruit et il n'est pas sûr qu'il puisse être réparé dans un court délai. Notons, enfin, que certaines sources n'écartent pas un «acte délibéré» et non un accident. L'enquête en cours déterminera les causes exactes de l'incident.