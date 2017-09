Deux poids lourds chez Hacène Mermouri

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui a entamé son travail par une tournée sur le terrain, remet les pieds sur terre et s'emploie, à partir d'aujourd'hui, à faire la promotion du tourisme national auprès des partenaires étrangers. Il est prioritairement question, non pas de recevoir des visiteurs en millions, mais de mettre à niveau l'industrie touristique du pays. Pour ce faire, Hacène Mermouri sera confronté aux représentants de deux «géants» en la matière. Les ambassadeurs de France et de Chine parmi les premières destinations touristiques au monde, seront donc reçus au siège du ministère. Les choses sérieuses commencent pour le ministre.