Droits d'auteur: le modèle algérien salué

La Cisac (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs) a rendu hommage au président de la République Abdelaziz Bouteflika pour l'action et l'engagement de l'Algérie en faveur du respect des droits des créateurs. Le trophée a été remis au ministre de la Culture Azzedine Mihoubi par Gadi Oron directeur général de la Cisac, en présence de Sami Bencheikh à l'occasion du Forum des créateurs africains organisé par l'Onda les 14 et 15 septembre à l'hôtel El Djazaïr. L'action menée ces dernières années par l'Onda pour lutter contre les atteintes aux droits d'auteur a dépassé nos frontières faisant de notre système national un modèle pour les pays africains et arabes.