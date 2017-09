Un livre-enquête sur les "liaisons dangereuses" franco-marocaines

Omar Brouksy signe une enquête sur les réseaux franco-marocains, à paraître aux éditions du Nouveau Monde le 21 septembre. Une «idylle, entretenue par des hommes et des femmes de l'ombre recrutés pour 'protéger'' l'image de la monarchie» promet la quatrième de couverture de La République de Sa Majesté. Omar Brouksy confie avoir planché deux ans et demi sur cet ouvrage. «J'ai fini d'écrire mon livre avant juin, mais j'ai appris que le président français Emmanuel Macron se rendrait au Maroc. J'ai donc attendu sa visite et recueilli des informations à ce sujet. Je l'ai inclus dans l'un des chapitres du livre intitulé Macron: Welcome in the Family et dans lequel on se rend bien compte que les relations entre le Maroc et la France continuent, car elles sont anciennes, et que Macron va dans la même direction», explique l'auteur.