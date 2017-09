La fac de droit "réveille" les réseaux sociaux

La faculté de droit d'Alger, qui s'est déjà distinguée par des comportements plutôt inappropriés sur la question de ce que doivent porter ses étudiants, a remis ça cette année encore. En effet, la direction de cette faculté a relancé la polémique autour de la «décence vestimentaire», en partant en guerre contre les «jupes courtes et pantalons serrés» des jeunes étudiantes. Une note placardée dans l'enceinte de l'établissement appelle ses étudiantes à «respecter nos traditions et nos us» en s'abstenant de porter des «jupes courtes ou des pantalons serrés». Cette instruction qui n'évoque pas le hidjab intégral, entrera en vigueur le 23 septembre prochain. Il n'en fallait pas plus pour réveiller les réseaux sociaux où les partisans et opposants de cette nouvelle directive s'entre-déchirent dans d'interminables polémiques.