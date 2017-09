Le Club d'affaires et export russe tient forum à Alger

Inspiré par l'excellente coopération qui existe entre l'Algérie et la Russie sur le plan économique et commercial, le Club d'affaires et export russe va tenir à partir d'aujourd'hui un forum d'affaires à Alger. La manifestation, qui va se tenir en marge de la commission intergouvernementale russo-algérienne pour la coopération économique et commerciale, se tiendra en collaboration avec la Chambre algérienne du commerce et d'industrie.

Ce forum qui servira d'espace pour la tenue des conférences- débats et point de presse sera certainement l'occasion pour les deux parties de saisir les opportunités d'investissements existantes de part et d'autre.