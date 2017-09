Les bananiers: l'APC supplée au manque de l'Aadl

Le président de l'Assemblée populaire communale de Mohammadia a mobilisé les agents de la commune au niveau du site Mokhtar-Zerhouni, les Bananiers, pour mettre de l'ordre sur le plan de l'hygiène au niveau, notamment des caves qui connaissent une situation déplorable. Plus qu'une simple opération, l'APC a également dépêché un bureau d'études pour réhabiliter l'esplanade, au centre de la cité, dans le but d'en faire un espace vert. Cet engouement qui se manifeste au niveau de la commune de Mohammadia doit être soutenu par les habitants pour que toutes les propositions qui vont dans le sens de la valorisation du cadre de vie et des espaces urbains soient consolidées et renforcées par la conjugaison des efforts en intime coordination avec les bonnes volontés qui se manifestent au niveau de ladite commune. La démarche du président de l'APC ne peut être que louable et salvatrice au moment où la structure concernée par la gestion immobilière affiche un mépris indescriptible envers les locataires-acquéreurs, en tournant le dos à sa mission, à savoir l'Aadl.