Un observatoire national des "harraga"

De nombreux représentants de la société civile et des sociologues insistent sur la nécessité de créer un observatoire national pour lutter contre le phénomène des «harraga» qui prend de l'ampleur ces dernièrs temps. Des milliers d'Algériens tentent chaque année, au péril de leur vie, la traversée clandestine de la Méditerranée en direction des rivages de l'Espagne et de l' Italie, à bord des embarcations légères. Cette tendance ne risque pas de s'inverser en ces temps de disette. Les statistiques officielles ne recensent que les harraga arrêtés, sans prendre en compte tous ceux qui disparaissent en pleine mer. Les causes de ce drame en cours depuis plusieurs années sont notamment, l'absence de perspectives, la crise économique, la lassitude du quotidien et l'aspiration à une vie meilleure.