150 mises en demeure pour les bateaux à l'abandon au port d'Alger

Le port d'Alger est engorgé par des dizaines de vieux bateaux de pêche immobilisés depuis des années et abandonnés par leurs propriétaires. Les autorités viennent de leur lancer le dernier avertissement avant de prendre les mesures qui s'imposent. En effet, près de 150 mises en demeure ont été adressées, depuis le début de l'été 2017, aux propriétaires de bateaux à l'abandon au niveau des différents ports d'Alger, pour la levée immédiate ou le transfert de leurs bateaux, et ce dans le cadre du plan de réhabilitation des ports d'Alger. En coordination avec l'Entreprise de gestion des ports et abris de pêche (Egpp), relevant de l'Entreprise portuaire d'Alger (EPA), la direction des pêches entend récupérer ces grands espaces occupés par des «épaves», afin d'assainir les ports et abris de pêche et obtenir une «meilleure hygiène et protection de l'environnement». Un vieux bateau qui était stationné au port d'El Djemila (ex-La Madrague) a été d'ailleurs déplacé, ainsi que 15 autres bateaux de plaisance et quatre bateaux de pêche, en attendant la levée de tous les déchets qui dénaturent les ports d'Alger.