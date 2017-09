L'Afrique du Sud invité d'honneur du 22ème Sila

La 22e édition du Salon international du livre d'Alger (Sila) (25 octobre - 5 novembre) ayant choisi l'Afrique du Sud comme invité d'honneur connaîtra une présence africaine remarquable à travers la participation des maisons d'édition et la contribution d'auteurs et écrivains africains au salon, selon le commissaire du salon. «La participation africaine qui était remarquable au niveau du stand «Esprit Panaf» se manifestera lors de cette nouvelle édition à travers des conférences et des rencontres animées par les invités, outre la présence d'une production intellectuelle africaine au niveau des stands du salon qui accueillera plus de 520 maisons d'édition cette année», a déclaré le commissaire du Sila au forum d'Echâab. Il a évoqué l'exclusion de 25 maisons d'édition ayant assisté à l'édition de 2016, pour avoir violé le règlement intérieur du Sila en exposant des livres à même le sol parmi lesquels Le Coran, et accusé un retard dans l'évacuation des invendus.