La rue envahie par les bouteilles faute de collecte

La collecte du plastique et du fer connaît de plus en plus d'adeptes. C'est de bon augure dans la mesure où d'importants volumes d'objets faits de ces deux matières sont au quotidien jetés par les ménages et les patrons de commerce en tous genres. Mais il devient de plus en plus pressant à ce qu'interviennent des collecteurs de bouteilles d'eaux plates, de sodas, de jus et de cannettes, au vu de leur nombre important qui jonche nos rues et autres espaces urbains. Une situation qui ne peut laisser indifférents, tant ces déchets sont pratiquement partout. C'est à croire que chez les collecteurs en activité, on ne s'intéresse qu'au plastique et au fer. Une hypothèse qui tient la route, car d'après ces derniers, les transformateurs de bouteilles vides sont non seulement rares, mais le prix qu'ils offrent au mètre cube est de loin pas encourageant pour que les collecteurs s'intéressent à ce créneau d'activité. Et donc, c'est tout notre environnement urbain qui va continuer d'être envahi par les bouteilles à moins que les citoyens prennent conscience de l'intérêt à ne plus se débarrasser de ces emballages à tout bout de champ.