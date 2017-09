Le coup de gueule d'un entrepreneur français

Un opérateur économique français s'est récemment insurgé contre le rapport du Quai d'Orsay qui plaçait l'Algérie en zone rouge et la déconseillait aux ressortissants français.

L'entrepreneur qui dit être à la tête d'une société mixte, affirme se déplacer aux quatre coins du pays, sans ressentir le moindre risque d'agression.

Il dit s'étonner du classement de l'Algérie qui n'a d'autres conséquences que de maintenir le pays sous une chape et empêcher le développement des partenariats entre l'Algérie et la France. C'est dire que la France officielle joue un double jeu.