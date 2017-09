Mégaconcert à Oran en hommage à cheb Hasni

Un hommage sera rendu, mardi prochain au Palais des sports d'Oran, au défunt chanteur du raï cheb Hasni, en commémoration du 23ème anniversaire de son assassinat, le 29 septembre 1994. Ce concert organisé par l'association «Art et culture» pour la promotion et la protection du patrimoine musical oranais (ex-Apico), verra la participation de plusieurs chanteurs de raï connus, dont Houari Benchenet, cheba Zahouania, Hasni Seghir, Bilal Seghir, cheb Anouar, El-Hindi, cheba Kheira, cheba Dalila, Gana Maghnaoui, Kada Japonais, cheb Redouane, cheb Mahfoud et bien d'autres, ainsi que le célèbre trompettiste Bellemou et les humoristes de «Bila Houdoud», «El Amjad» et Haroudi. Prémonition ou simple coïncidence, en 1992 cheb Hasni chantait «Galou Hasni mat» (Ils ont dit que Hasni est mort), et deux ans après, le 29 septembre 1994, il sera assassiné dans son quartier de Gambetta à l'âge de 26 ans, laissant derrière lui plus de 130 albums.