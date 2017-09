Un grand groupe industriel recrute à Batna

Global group qui trône sur un ensemble d'entreprises qui versent dans l'industrie mécanique, en touchant à l'amont comme à l'aval, a lancé une grande opération de recrutement de jeunes. Jusque-là, cette initiative, lancée mercredi dernier, se décline dans la forme d'une convention d'accompagnement qui s'appuie principalement sur la coordination entre la direction de l'emploi, l'université de Batna et la direction de la formation professionnelle, d'une part et Global group, d'autre part. L'idée est de former des compétences qui touchent l'ensemble des secteurs d'activité du groupe. Cette convention est d'autant plus bénéfique, qu'elle concernera pas moins de 2500 postes dans diverses disciplines proposées et planifiées par Global Group.