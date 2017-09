Une application du guide touristique pour Ouargla

Une nouvelle application du guide touristique pour la wilaya de Ouargla sera bientôt lancée par la direction du tourisme et de l'artisanat (DTA). Il s'agit d'un «véritable guide de voyage électronique» qui pourra offrir, une fois opérationnel, une multitude d'informations crédibles et adaptées aux besoins des touristes (nationaux et étrangers), notamment en matière de sites touristiques, d'artisanat et de traditions populaires, en plus des structures d'hébergement et agences de voyages dans cette wilaya. Première du genre dans la région, cette nouvelle application sera développée pour androïd, avec un téléchargement gratuit sur «Google Play Store», tout en permettant à l'utilisateur d'accéder aux données en trois langues, arabe, français et anglais.