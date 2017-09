...Et la Cnan ouvre une ligne sur Houston

L'armateur algérien Cnan Nord Spa a annoncé la réouverture d'une ligne reliant l'Algérie à l'Amérique du Nord. C'est à compter du mois d'octobre que Cnan Nord, la filiale de Cnan Group, prévoit de rouvrir une ligne entre les ports algériens et Houston. Le port du golfe du Mexique devrait être relié à l'ensemble des ports algériens, annonce Alphaliner. Le nouveau service transportera des conteneurs, du conventionnel ainsi que du matériel de forage. Un premier départ sera assuré en début du mois d'octobre par le Timgad, un navire multipurpose d'un port en lourd de 12 161 tonnes et de 842 EVP.Le port de Houston a en effet toujours représenté un certain attrait pour l'Algérie. L'industrie pétrolière a toujours été un pôle d'attractivité entre les pays du Maghreb et le port du golfe du Mexique.