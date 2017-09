Agriculture: les Chinois arrivent...

L'Algérie et la Chine ont signé deux accords de coopération à Pékin dans le domaine de la protection des végétaux ainsi que dans le domaine de la santé animale.

Le premier accord vise entre autres à protéger la production agricole et les ressources végétales, ainsi qu'à promouvoir la diversification du commerce bilatéral.

Le deuxième accord stipule que les deux pays mettent en place les mécanismes de coopération dans le domaine du contrôle des maladies transfrontalières, afin de protéger leurs territoires respectifs de la propagation des maladies animales transfrontalières du territoire d'un pays à l'autre et ce, lors des opérations d'import, d'export ou de transit d'animaux, de produits d'origine animale ainsi que des moyens de transport, de conditionnement, les conteneurs, les outils d'alimentation pouvant être contaminés par les agents pathogènes.