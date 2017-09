Air France reliera Montpellier à Alger

Dès le 30 octobre prochain, Air France va offrir une nouvelle liaison hivernale reliant Montpellier à Alger. Ces deux villes seront reliées par deux vols hebdomadaires opérés en Airbus 319, d'une capacité de 143 sièges et en Airbus 320, d'une capacité de 178 sièges, les lundis et samedis. Les vols AF1156, opérés en Airbus A319 et A320, partiront deux fois par semaine, celui du lundi à 11h05, celui de samedi à 10h45, avec des arrivées respectivement à l'aéroport international d'Alger - Houari Boumediene à 12h40 et 12h20. Le vol retour AF1157 décollera d'Alger le lundi à 13h55 et le samedi à 13h50, avec des arrivées respectives à Montpellier à 15h30 et 15h25. La compagnie française sera en concurrence avec Air Algérie. Avec cette nouvelle desserte, Air France proposera cet hiver 2017-2018 jusqu'à 37 vols hebdomadaires, vers deux destinations en Algérie: trois vols hebdomadaires reliant Paris-Charles de Gaulle à Oran; 28 vols hebdomadaires reliant Paris-Charles de Gaulle à Alger; et deux vols hebdomadaires reliant Montpellier à Alger.